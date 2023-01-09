كنعاني: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي"

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي" من قبل العراق.

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وأوضح كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن "الجهاز الدبلوماسي أقدم على رد فعل فوري تجاه الأمر.. والخليج الفارسي يبقى الخليج الفارسي وأي موقف رياضي أو مواقف أخرى لا تغير هذا الواقع التاريخي".

وأضاف أن وزارة الخارجية الإيراني أعربت للحكومة العراقية عن إدانتها ورفضها للواقعة، منوها إلى أن وزارة الرياضة الإيرانية واتحاد كرة القدم، رفضوا أيضا الأمر، وتم اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه ذلك.

وفي وقت سابق، استنكر وزير الرياضة والشباب الإيراني، حميد رضا سجادي، ما قال إنه "تحريف اسم الخليج الفارسي" في كأس الخليج، واستخدام اسم مزيف من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بدوره أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، أنه بصدد رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاجا على تسمية خليجي 25 ببطولة الخليج العربي لكرة القدم، والتي أعطيت إشارة انطلاقها، الجمعة، بالعراق بمشاركة منتخبات 8 دول عربية، وهي: العراق، سلطنة عمان، السعودية، اليمن، البحرين، الإمارات، الكويت، وقطر.

المصدر: RT