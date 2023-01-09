بلغاريا.. المحكمة الدستورية تعتزم إعادة النظر في قانون تقديم المساعدات لأوكرانيا

أعلنت المحكمة الدستورية البلغارية، عزمها إعادة النظر في الامتثال للقانون الأساسي للبلاد لقرار البرلمان بتقديم المساعدة العسكرية الفنية لأوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان: "شكلت المحكمة الدستورية القضية الدستورية رقم 1/2023، بناء على طلب 50 نائبا من الشعب يطالبون بإعلان عدم قانونية قرار تقديم المساعدة العسكرية الفنية لأوكرانيا".

ويدور الحديث، حول قرارات اتخذها مجلس الشعب (البرلمان) في 3 نوفمبر و9 ديسمبر 2022، حين صدق البرلمان على اتفاقية بين وزارتي الدفاع في بلغاريا وأوكرانيا بشأن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية، أن نوابا اشتراكيين وممثلين عن حزب "فوزروزدين" خاطبوا المحكمة الدستورية بطلب، حيث رأوا، أن قرارات البرلمان تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وتشكل تدخلا للسلطة التشريعية في صلاحيات السلطة التنفيذية.

المصدر: نوفوستي