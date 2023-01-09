كوليبا: المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لم ترق للمستوى المطلوب

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن الغرب لم يدعم قوات كييف كما يجب.

وأعرب كوليبا عبر "تويتر"، عن امتنان كييف للمساعدات التي قدمها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، وفي ذات الوقت أكد أنها لم ترق للمستوى المطلوب.

Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough as long as Russian boots remain on Ukrainian ground. Arming our country for victory is the shortest way to restoring peace and security in Europe & beyond. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2023

وأشار كوليبا، إلى أن إمداد كييف بالأسلحة، هو أقصر الطرق لضمان تحقيق السلام، واستعادة الأمن في أوروبا وخارجها.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، بقيمة تتجاوز الـ 3.75 مليار دولار، تشمل مركبات قتالية، وصواريخ مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي.

كما أعلنت ألمانيا في الـ 5 من يناير، أنها ستزود أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة، وبطارية صواريخ Patriot للدفاع الجوي.

المصدر: سبوتنيك