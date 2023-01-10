تقارير إعلامية: بريطانيا تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2"

تدرس بريطانيا ولأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إمكانية تزويد كييف بدبابات "تشالنجر 2".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصدر لم تحدد هويته، أن "المباحثات جارية" منذ عدة أسابيع "بشأن توريد عدد من دبابات القتال الرئيسية التابعة للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

ووفقا للمصدر ذاته فإنه يمكن لبريطانيا أن تقدم لأوكرانيا حوالي 10 دبابات من هذا النوع.

وتأمل كييف في الحصول على الدبابات عام 2023.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة هاتفية، على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف.

وأعلنت ألمانيا عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "Marder" وأنظمة دفاع جوي "باتريوت".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة الماضي، إن الحديث يدور عن تزويد كييف بحوالي 40 مركبة قتال مشاة من نوع "Marder".

وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة الدول الغربية من أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من التدمير وإطالة أمد الحرب، ولا يساهم في إطلاق مفاوضات.

المصدر: نوفوستي