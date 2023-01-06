مجلس الوزراء الألماني: برلين قدمت أكثر من 12 مليار يورو لدعم كييف في عام 2022

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، بأن ألمانيا قدمت أكثر من 12 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا في عام 2022 كجزء من التضامن معها.

يشار إلى أنه خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة، بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

ووفقا لبيان المجلس: "أكد المستشار مجددا تضامنه الثابت مع أوكرانيا.. في عام 2022، قدمت الحكومة الفيدرالية لأوكرانيا أكثر من 12 مليار يورو من الدعم الثنائي وستواصل هذا المسار في عام 2023".

وأضاف مجلس الوزراء، خلال المحادثة، قدم زيلينسكي معلومات "عن عواقب الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية الحيوية وشكر الحكومة الألمانية" على قرارها تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" ومركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير".

واتفق شولتس وزيلينسكي، على مواصلة تبادل وجهات النظر، بما في ذلك مراعاة المقترحات الأوكرانية للتسوية السلمية، والبقاء على اتصال وثيق.

المصدر: نوفوستي