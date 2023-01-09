لافروف ووزير الخارجية الصيني الجديد يؤكدان رفض المسار الأمريكي في المواجهة مع الصين وروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الصيني الجديد، تشين غانغ، هاتفيا، رفض السياسة الأمريكية المتمثلة في إثارة المواجهة مع الصين وروسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الاثنين: "تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية والعالمية والإقليمية.. وتم رفض سياسة الولايات المتحدة وتوابعها لفرض الهيمنة على الشؤون العالمية، وإثارة المواجهة في العلاقات (علاقاتها) مع روسيا والصين، والسعي لتحقيق هذا الهدف. ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.. ورفض محاولات الغرب لكبح جماح تنمية بلادنا من خلال فرض العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة. وتم التأكيد على وحدة مقاربات موسكو وبكين تجاه المشاكل الأساسية للتنمية العالمية".

ولفت البيان إلى أنه خلال المحادثة بين الوزيرين، تم أيضا "تقديم تقييم إيجابي للحوار البناء والمستوى العالي من التنسيق الثنائي بينهما في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وداخل مجموعة العشرين، وعلى منصات التفاعل مع الآسيان، وأشكال أخرى، والتي تلبي تماما كل أشكال الشراكة. والطبيعة القائمة على الثقة في العلاقات بين البلدين".

وهنأ الوزير لافروف نظيره الصيني على تعيينه مؤخرا بمنصبه هذا، وتمنى له التوفيق في عمله، وقام بتوجيه الدعوة للوزير الصيني الجديد لزيارة روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى التنفيذ الناجح لخطط ربط تطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق الواحد.

كما أشاد الوزيران بالوتيرة العالية لتنمية الحوار السياسي الثنائي والتعاون العملي، وبأهمية المحادثات التي عقدت في 30 ديسمبر 2022 هاتفيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ لضمان مزيد من التطور التدريجي المستقر لكامل العلاقات الروسية الصينية.

في 30 من ديسمبر 2022، تم تعيين السفير الصيني السابق لدى الولايات المتحدة، تشين غانغ، في منصب وزير الخارجية الصيني. وقد ترأس البعثة الدبلوماسية الصينية في واشنطن منذ يوليو 2021.

حل تشين غانغ محل وانغ يي كوزير للخارجية الصينية.

المصدر: تاس