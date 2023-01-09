أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترفض طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من المنظمة

صرحت أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، بأنه لا يمكن استبعاد روسيا من المنظمة.

جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء الأوكراني، دميتري كوليبا، باستبعاد روسيا من منظمة الأمن والتعاون، مدعيا أنها (المنظمة) ستنتهي وتهلك إذا بقيت موسكو عضوا فيها.

أضافت شميد لصحيفة Welt الألمانية، "إن بقاء روسيا كعضو في المنظمة أمر ضروري، فالجلوس على طاولة واحدة لا يعني تبادل المجاملات الدبلوماسية، ويوما ما سنحتاج لإعادة قنوات التفاوض مع موسكو مجددا".

وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي المنظمة الأمنية الوحيدة التي تضم جميع الدول المهمة لهيكل الأمن الأوروبي.

ومن جهته، أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن الغرب يستغل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في محاولة لشن الـ "بروباغاندا" الإعلامية.

المصدر: نوفوستي