وزير الخارجية الفنلندي: لسنا في عجلة من أمرنا للانضمام إلى "الناتو" قبل السويد

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن هلسنكي تنوي الانتظار حتى توافق دول حلف "الناتو" على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.

وقال هافيستو: "فنلندا لا تسعى للانضمام إلى حلف الناتو بشكل عاجل قبل السويد، لذلك يمكننا الانتظار حتى تتلقى السويد الإشارة المناسبة".

ووفقا لوزير الخارجية، ستكمل فنلندا والسويد عملية الانضمام إلى حلف الناتو معا، وحاليا، صادق 28 من أصل 30 عضوا في "الناتو" على طلبات البلدين باستثناء هنغاريا وتركيا.

وفي 18 مايو، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو"، لكن تركيا منعت هذه العملية على الفور، وطالبت هذه الدول بإعلان المنظمات الكردية إرهابية، وتسليم الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016، ورفع الحظر عن توريد الأسلحة لأنقرة.

وفي 28 يونيو، قبل بدء قمة "الناتو" في مدريد، عقدت محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وتم توقيع مذكرة تسمح لكل من ستوكهولم وهلسنكي بالانضمام إلى "الناتو"، وبحسب الرئيس التركي، وعدت السويد بتسليم أكثر من 70 شخصا متورطين في أنشطة إرهابية.

المصدر: تاس