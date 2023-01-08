قديروف: 15% لا أكثر من  مساعدات الغرب العسكرية تصل فعلا إلى أوكرانيا

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن 15% لا أكثر من المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها تصل فعلا إلى أوكرانيا، أما الباقي فيتعرض للسرقة

وأضاف قديروف: "هناك حديث كثير في الآونة الأخيرة (في وسائل الإعلام) عن الدولارات وعن المعدات التي تخصصها الدول الأوروبية لأوكرانيا. المعدات والأموال التي تم تخصيصها الآن لأوكرانيا وتحدث عنها القادة الأمريكيين والدول الأوروبية سيصل منها فقط 15٪ إلى أوكرانيا لذلك لا داعي للقلق ".

إقرأ المزيد

وقال قديروف: "الشيء الوحيد الذي يجب أن نخشاه ونقلق منه، نحن المقاتلون والوطنيون في روسيا- هو أن روسيا قد تقبل الجلوس خلف طاولة المفاوضات".

وشدد قديروف على أن روسيا اليوم، تقاتل ضد الشياطين وتتصدى لهم داخل أراضيها وليس على أراضي أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي