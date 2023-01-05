قديروف يتصرف بشكل إنساني تجاه عسكرية أوكرانية

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إنه تصرف بشكل إنساني، بإيعازه إعادة كلب تم العثور عليه في"آزوفستال" بمدينة ماريوبول، إلى صاحبته في أوكرانيا.

ووفقا لرئيس الشيشان، بعد تحرير المجمع الصناعي المذكور، تم العثور هناك على كلب من فصيلة "بيتبول". وتم تحديد اسم صاحبة الكلب – العسكرية الأوكرانية إيرينا سيريك، التي استسلمت للقوات الروسية في ماريوبول. وتم نقل الكلب إلى الشيشان، حيث وجد لنفسه المأوى المؤقت وحصل على لقب جديد "بورز".

ولكن "شوقه الكلب لصاحبته ظل يطارده"، و "لم يستطع بورز التعود على المكان الجديد".

وقال قديروف، إنه وبعد مشاهدته معاناة الكلب، لم يبق هناك خيار غير إعادته إلى صاحبته الأصلية. وأوعز بالعثور على سيدة الكلب وتسليمه لها.

وأضاف قديروف القول، إن "الكثيرين سيعتقدون أن هذا نوع من الهدية للجانب الآخر".

المصدر: وكالات