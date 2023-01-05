بطريرك روسيا يدعو جميع الأطراف المنخرطة في الصراع الأوكراني إلى إعلان هدنة

دعا البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، جميع الأطراف المنخرطة في الصراع حول أوكرانيا إلى إعلان هدنة بمناسبة عيد الميلاد، من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للكنيسة الأرثوذكسية الروسية: "أتوجه إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع بمناشدة لوقف إطلاق النار ... من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير، لكي يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".

في نهاية ديسمبر، قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن دخول روسيا في الأعمال القتالية في دونباس كان نتيجة لحقيقة أن جهود حفظ السلام قد تعرضت للتخريب من قبل سلطات كييف والدول الغربية.

وأضاف أنه ينظر إلى ما يحدث بألم عميق، وألقى باللوم في إطلاق العنان للصراع، بالدرجة الأولى على أولئك الذين "وضعوا هدفهم تدمير وحدة روسيا المقدسة، ووحدة شعبنا وإيماننا".

وفي نفس السياق قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا خلال اتصال هاتفي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان وقف لإطلاق النار "من جانب واحد" في أوكرانيا لدعم الدعوات إلى المفاوضات.

وبحسب الرئاسة التركية، قال أردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين اليوم الخميس، إن "الدعوات إلى السلام، والمفاوضات بين موسكو وكييف، يجب أن تكونا مدعومتين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".

وبحث الرئيسان الروسي والتركي هاتفيا الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

المصدر: RT + نوفوستي