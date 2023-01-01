البطريرك كيريل يشبه مهمة روسيا اليوم بالنصر على "طاعون الفاشية"

قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل إنه يجب على روسيا اليوم مساعدة العالم الغارق بشكل متزايد في أزمة روحية وأخلاقية "للتوصل إلى الخلاص" كما أنقذت في حينها العالم من "طاعون الفاشية".

وأضاف راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعد قداس اليوم: "في حينها قامت روسيا بالذات، بإنقاذ العالم من وباء الفاشية الرهيب. وبفضل تضحيات روسيا، في المقام الأول، تحقق النصر. ربما يدعونا الرب اليوم، الذي يدفعنا إلى مثل هذه التضحيات الرهيبة، إلى ضمان أنه من خلال حياتنا الروحية وإيماننا والجمع بين الإيمان والمعرفة وتغلغل الإيمان في جميع مجالات الحياة العامة، يمكننا أيضا مساعدة العالم في العثور على الخلاص، كما فعلنا عندما دحرنا الفاشية".

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ونوه البطريرك بأن العلاقات الدولية اليوم وصلت إلى "الخط الأكثر خطورة"، وغاصت الدول في "أصعب أجواء عدم الثقة المتبادلة"، ويزداد خلال ذلك خطر اندلاع حرب واسعة النطاق".

المصدر: تاس