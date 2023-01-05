أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية

قال مكتب الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، "تمّ بحث العلاقات التركية الروسية، وخاصة ملفّ الطاقة، والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وسوريا".



وأضاف البيان: "ذكر الرئيس التركي أردوغان خلال المحادثات، أنهم عززوا ويواصلون تعزيز البنية التحتية، لإنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، وذكر أنهم يهدفون إلى استكمال خارطة الطريق، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذها في أقرب وقت ممكن".



وأشار الرئيس التركي أردوغان، وفق البيان، إلى أن "الجانب التركي شهد النتائج الإيجابية للمفاوضات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، في ممر الحبوب، وتبادل الأسرى، ومبادرات المنطقة الآمنة حول محطة زاباروجيه للطاقة النووية)، قائلا إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق النار.. ورؤية الحل العادل".



وشدد الرئيس التركي أردوغان، "على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن، لتطهير المناطق الحدودية التركية، خاصة مناطق تل رفعت ومنبج، من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي)، وقال إن النظام -السوري- يجب أن يكون بناء، وأن يتخذ بعض الخطوات في العملية السياسية من أجل تحقيق ذلك، مضيفا بأن ذلك ضروري لتحقيق نتائج ملموسة في سوريا".

المصدر: RT