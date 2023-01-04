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الرئيس الكوري الجنوبي: علينا النظر في تعليق اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري

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الرئيس الكوري الجنوبي: علينا النظر في تعليق اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري
AFP
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أمر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول مساعديه بالنظر في تعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018، إذا انتهكت كوريا الشمالية الأراضي الكورية الجنوبية مرة أخرى.

وصرحت السكرتيرة الرئاسية الأعلى للشؤون الصحفية كيم أون-هي للصحفيين بأن "الرئيس يون سيوك-يول أصدر تعليماته إلى مكتب الأمن القومي للنظر في تعليق اتفاقية 19 سبتمبر العسكرية في حال قيام كوريا الشمالية باستفزاز آخر ينتهك أراضينا".

جاءت تصريحات يون بعدما اخترقت طائرات كورية شمالية مسيرة المجال الجوي لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

المصدر: "يونهاب"

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