أفغانستان.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

أعلن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان "ولاية خراسان" مسؤوليته، عن الانفجار الذي وقع بالقرب من مطار عسكري في العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت وكالة "أماج نيوز"نشر الإرهابيون اليوم الاثنين على الإنترنت صورة الانتحاري الذي نفذ العملية".

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وأضافت أن "فرع ولاية خراسان التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي تبنى مسؤولية الهجوم على مدخل المطار العسكري في كابل، وذكر أنه نتيجة لهذا العمل قتل وجرح 50 من مقاتلي طالبان".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" عبد النافع تاكور أن انفجارا وقع صباح اليوم الأحد بمحيط مطار كابل العسكري، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

المصدر: إنترفاكس