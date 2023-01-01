أنباء عن انفجار قرب مطار كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن السكان المحليين بسماع دوي انفجار بالقرب من مطار كابل الدولي صباح اليوم الأحد.

وذكرت تقارير أن الاتفجار وقع على بعد نحو 80 مترا من طريق المطار وأن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة ولا تظهر هناك سوى سيارات الإسعاف والمدرعات.

كما تحدثت وسائل إعلام عن اندلاع حريق بالقرب من وزارة الداخلية على طريق مطار كابل.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن سبب الانفجار أو وقوع إصابات.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية