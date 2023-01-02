ألمانيا تواصل اتصالاتها مع روسيا على مختلف المستويات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستياني هوفمان، أن ألمانيا تواصل الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا على مختلف المستويات.

وقالت هوفمان: "الحوار والاتصالات مع روسيا مستمرة"، مشيرة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس وقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين يتواصلون مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضافت: "وعلى مستويات أخرى بالطبع تجري اتصالات. لذلك لا يوجد صمت".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، لإمكانية إجراء مفاوضات حول السلام بين موسكو وكييف.

وأضاف أن "أوكرانيا يجب أن تحدد في ظل أي شروط ومتى وكيف تتفاوض" على السلام مع روسيا.

المصدر: تاس