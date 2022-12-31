صحيفة: ألمانيا فشلت في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أكدت صحيفة "سابينا بيبلر سبال" أن الحكومة الألمانية فشلت في تحقيق الأهداف التي أعلنها المستشار أولاف شولتس في خطاب Zeitenwende، ومواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة: "مرت 10 أشهر، الشجاعة والتصميم الذي كان موجودا في خطاب zeitenwende قد تبخر عمليا".

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وأشارت إلى أن الحكومة الحالية لا تفعل شيئا جيدا لنفسها أو لألمانيا لقد فشلوا في السير في طريق جديد.

وأضافت: "ليس من المستغرب وصول معدلات المعارضة لشولتس وحكومته بحلول نهاية العام إلى أرقام قياسية جديدة".

وكلمة zeitenwende هي كلمة العام، وتعني بالعربية "نقطة تحول تاريخية"، وبرر اللغويون من جمعية اللغة الألمانية اختيارهم لهذه الكلمة بحقيقة أن هذا المفهوم يُسمع غالبا من شولتس بعد منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي