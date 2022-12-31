 
مباشر

شولتس يتعهد بدعم أوكرانيا رغم الصعوبات التي يواجهها الألمان

أخبار العالم

شولتس يتعهد بدعم أوكرانيا رغم الصعوبات التي يواجهها الألمان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh45

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، لمواطنيه على ضرورة مواصلة دعم كييف، رغم معاناتهم "خلال التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء والغاز"، داعيا إياهم للصمود.

وقال شولتس إن "الأوكرانيين يدافعون بشجاعة عن وطنهم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مساعدتنا. وسنواصل دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن نهاية "العام الصعب قادمة الآن".

إقرأ المزيد
شولتس: المهم عدم السماح لخيوط المفاوضات مع روسيا أن تنقطع
شولتس: المهم عدم السماح لخيوط المفاوضات مع روسيا أن تنقطع

وأكد أن الألمان يعانون يوميا من آثار الأزمة في أوكرانيا "عند التسوق في السوبر ماركت أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء أو الغاز" وأن هذا "عام الصلابة والقوة".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي و"الناتو" ليسا منقسمين كما حدث خلال الأزمات المختلفة في الماضي بل متكاتفان أكثر من أي وقت مضى".

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل حل المشاكل الحالية، داعيا إلى "الصمود معا" في العام الجديد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه