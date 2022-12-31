شولتس يتعهد بدعم أوكرانيا رغم الصعوبات التي يواجهها الألمان

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، لمواطنيه على ضرورة مواصلة دعم كييف، رغم معاناتهم "خلال التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء والغاز"، داعيا إياهم للصمود.

وقال شولتس إن "الأوكرانيين يدافعون بشجاعة عن وطنهم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى مساعدتنا. وسنواصل دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن نهاية "العام الصعب قادمة الآن".

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وأكد أن الألمان يعانون يوميا من آثار الأزمة في أوكرانيا "عند التسوق في السوبر ماركت أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء أو الغاز" وأن هذا "عام الصلابة والقوة".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي و"الناتو" ليسا منقسمين كما حدث خلال الأزمات المختلفة في الماضي بل متكاتفان أكثر من أي وقت مضى".

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل حل المشاكل الحالية، داعيا إلى "الصمود معا" في العام الجديد.

المصدر: نوفوستي