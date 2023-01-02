الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 3 قذائف راجمات صواريخ من طراز "أورغان" و"أولخا".

وقالت الوزارة في بيانها إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسي اعترض خلال النهار 3 صواريخ "أورغان" و"أولخا" في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خيرسون.

المصدر: نوفوستي