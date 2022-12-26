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واشنطن تدعو إيران للإفراج عن جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات

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واشنطن تدعو إيران للإفراج عن جميع المعتقلين أثناء الاحتجاجات
AP Manuel Balce Ceneta, Pool, File
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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دعت الخارجية الأمريكية إيران للإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في أعقاب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مركز أمن.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر"، يوم الاثنين: "ندعو للإفراج غير المشروط عن كافة الأشخاص المعتقلين في إيران لتطبيقهم لحرياتهم".

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وأعاد إلى الأذهان استبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة اتخذت "دعما للنساء الإيرانيات الشجاعات".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "النضال من أجل حقوقهن لا يزال مستمرا".

يذكر أن عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ألغيت في ديسمبر الجاري بنتيجة تصويت بادرت إليه الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اندلعت في إيران في أعقاب وفاة الفتاة مهسا أميني بعد إلقاء القبض عليها من قبل أفراد الأمن في سبتمبر الماضي.

المصدر: تاس

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