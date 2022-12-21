الكرملين يعلق على استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن استمرار تزويد سلطات كييف بالأسلحة، يؤدي إلى تفاقم النزاع في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، على أن استمرار تدفق السلاح إلى نظام كييف، لا يبشر بأي خير لأوكرانيا.

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وأضاف ممثل الكرملين: "تتواصل إمدادات الأسلحة وتستمر، ونرى أن قائمة الأسلحة الموردة آخذة في التوسع. كل هذا بالطبع سيؤدي الى تفاقم النزاع وفي الحقيقة لا يبشر بالخير لاوكرانيا".

المصدر: نوفوستي