شي يؤكد أهمية تطوير "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين الصين وأستراليا

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تعزيز العلاقات بين الصين وأستراليا يسهم في إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جاء ذلك في رسالة بعثها شي اليوم الأربعاء إلى رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيز والحاكم العام ديفيد هيرلي بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله في الرسالة إن "التطور المستقر للعلاقات الصينية الأسترالية لا يحقق المصالح الأساسية لشعبي البلدين فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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كما دعا الرئيس الصيني إلى الاستفادة من الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كحافز لمواصلة "التطوير المستدام للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأستراليا على أساس مبادئ الاحترام المنفعة المتبادلين".

والاثنين أعلن ألبانيز أن وزيرة خارجية بلاده بيني وونغ ستقوم بزيارة عمل إلى الصين الأربعاء 21 ديسمبر بالتزامن مع الذكرى لـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، لتصبح أول زيارة لوزير أسترالي لبكين منذ عام 2019.

وأكد ألبانيزي أن كانبيرا تسعى إلى إقامة "علاقة مستقرة مع بكين وتعتزم التعاون حيثما أمكن مع الاستمرار في العمل من أجل مصلحتها الوطنية".

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا والصين في السنوات الأخيرة، حيث فرضت بكين عقوبات على الصادرات الأسترالية بعد أن دعت كانبيرا إلى تحقيق دولي في منشأ جائحة كوفيد-19.

وتوترت العلاقات بين الدولتين كذلك، بسبب زيادة التعاون الأمني ​​بين كانبيرا وواشنطن مع إبرام اتفاقية AUKUS العسكرية، وكذلك خطط الولايات المتحدة لبناء قاعدة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-52 على الأراضي الأسترالية بحلول نهاية 2026.

من جانبها، تنظر أستراليا بقلق إلى تعزيز وجود الصين في المنطقة وتتهم الصين بانتهاك قواعد الملاحة الحرة، وهي مزاعم ترفضها بكين بشدة.

المصدر: وكالات