أول وزير أسترالي يزور الصين منذ 4 سنوات

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين، إن وزيرة خارجية بلاده بيني وونغ ستقوم بزيارة عمل إلى الصين يوم الأربعاء 21 ديسمبر.

وأضاف: "ستتوجه وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الى بكين حيث ستلتقي مع نظيرها الصيني وانغ يي. وفقا لنتائج المحادثات الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، ستسافر وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى بكين حيث سيتم عقد الاجتماع السادس في إطار الحوار السياسي الخارجي الاستراتيجي الأسترالي- الصيني".

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وستكون هذه أول زيارة لوزير أسترالي لبكين منذ عام 2019، وهي تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وتابع رئيس الحكومة الأسترالية القول: "نمت الصين وتطورت على مدى العقود الماضية، لتصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم وأصبحت أكبر شريك تجاري لأستراليا. وتسعى كانبيرا إلى إقامة علاقة مستقرة مع بكين وتعتزم التعاون حيثما أمكن مع الاستمرار في العمل من أجل مصلحتها الوطنية".

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا والصين في السنوات الأخيرة، حيث فرضت بكين عقوبات على الصادرات الأسترالية بعد أن دعت كانبيرا إلى تحقيق دولي في منشأ جائحة كوفيد-19.

وتوترت العلاقات بين الدولتين كذلك، بسبب زيادة التعاون الأمني ​​بين كانبيرا وواشنطن (الاتفاقية العسكرية الثلاثية AUKUS)، وكذلك خطط الولايات المتحدة لبناء قاعدة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-52 على الأراضي الأسترالية بحلول نهاية 2026.

المصدر: تاس