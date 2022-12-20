واشنطن: نجري مفاوضات مكثفة مع روسيا للإفراج عن الأمريكي بول ويلان

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تجري مفاوضات مكثفة مع موسكو للإفراج عن الأمريكي، بول ويلان، المحكوم في روسيا بتهمة التجسس.

وقال "نواصل إجراء مفاوضات مكثفة مع محاورينا الروس للإفراج عن بول. ولن أخوض في تفاصيل هذه المفاوضات".

وصرح ويلان لشبكة CNN، في وقت سابق بأنه "يشعر بخيبة أمل" لأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لم تفعل الكثير لتأمين الإفراج عنه، حيث ترك في روسيا بعد الإفراج عن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر.

واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أن مبادلة الروسي فيكتور بوت، المدان في أمريكا بتهمة تهريب الأسلحة، بغرينر، يرمز إلى استسلام واشنطن.

المصدر: تاس