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"فورين بوليسي": صفقة التبادل انتصار لروسيا وضربة موجعة للأمن القومي الأمريكي

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Globallookpress
سان بطرسبورغ 2012- تجمع خارج مبنى القنصلية الأمريكية لدعم فيكتور بوت
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أكد الكاتب الصحفي، ماكسيميليان هيس، أن صفقة تبادل لاعبة التنس الأمريكية بريتني غرينر مع روسيا، كانت انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضربة موجعة للأمن القومي الأمريكي.

وكتب هيس في "فورين بوليسي"، أن صفقة بريتني غرينر مع روسيا كانت خطأً ومن شأنها أن تترك جميع الأمريكيين في الخارج عرضة للخطر.

ورأى أن الرئيس الأمريكي أخطأ الحساب "بشكل مريع" بالموافقة على تبادل سجينة مدنية مع روسيا لا علاقة لها بأجهزة الأمن أو السلك الدبلوماسي، فيما لا تزال روسيا تعتقل رجل مخابرات أمريكي رفيع.

وأكد أن هذا يمثل سابقة خطيرة في جميع أنحاء العالم ستكون ذات أثر سلبي على الأمريكيين في الدول الأخرى.

يُشار إلى أن واشنطن وموسكو تبادلتا مؤخرا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، والمواطن الروسي فيكتور بوت.

المصدر: نوفوستي

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