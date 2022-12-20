الدفاع الصينية: المناورات مع روسيا تظهر التصميم على التصدي للتهديدات

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن مناورات "التعاون البحري" الروسية – الصينية، تدل على تصميم الدولتين على الرد المشترك على التهديدات التي قد تحيق بالأمن البحري

وأضافت الدفاع الصينية، في بيان نُشر على حسابها على WeChat: "تهدف هذه التدريبات إظهار تصميم وقدرة الجانبين على تعزيز رد الفعل المشترك على التهديدات للأمن البحري، والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي. وكذلك تعميق وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجيين بين روسيا والصين فى العصر الجديد".

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وأوضح البيان أن التدريبات ستجري في بحر الصين الشرقي، بين مدينتي تشوشان وتايتشو في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.

يوم أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ خرجت إلى البحر من فلاديفوستوك للمشاركة في مناورات "التعاون البحري" في الفترة 21-27 ديسمبر.

وذكرت الوزارة الروسية أن التدريبات ستجري في مياه بحر الصين الشرقي. ونوهت بأن الهدف الرئيسي للتدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا للوزارة، ستشارك في التدريبات سفن حربية وطائرات ومروحيات حربية من الدولتين.

المصدر: نوفوستي