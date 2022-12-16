أسطول البلطيق الروسي يطلق مناورات واسعة غربي البلاد

أعلن أسطول البلطيق الروسي إطلاق مناورات واسعة في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لألمانيا بمشاركة القوات الجوية والساحلية، معززة بعشرات السفن والعربات والطائرات.

وورد في بيان عن الأسطول اليوم الجمعة: "تشارك في المناورات 10 سفن وقوارب وسفن دعم، و1500 عسكري، و50 آلية عسكرية وطائرات ومروحيات تابعة لأسطول البلطيق".

وأضاف: "انطلقت في مقاطعة كالينينغراد مناورات القيادة والأركان بمشاركة قوات قاعدة بحر البلطيق، وسفن الأسطول والطيران البحري، حيث ستنطلق التشكيلات التكتيكية البحرية من قواعدها لتنتشر في مناطق محددة من بحر البلطيق".

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المصدر: نوفوستي