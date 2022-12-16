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أسطول البلطيق الروسي يطلق مناورات واسعة غربي البلاد

أخبار روسيا

أسطول البلطيق الروسي يطلق مناورات واسعة غربي البلاد
Globallookpress
روسيا - سفن حربية تابعة لأسطول البلطيق
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أعلن أسطول البلطيق الروسي إطلاق مناورات واسعة في مقاطعة كالينينغراد المتاخمة لألمانيا بمشاركة القوات الجوية والساحلية، معززة بعشرات السفن والعربات والطائرات.

وورد في بيان عن الأسطول اليوم الجمعة: "تشارك في المناورات 10 سفن وقوارب وسفن دعم، و1500 عسكري، و50 آلية عسكرية وطائرات ومروحيات تابعة لأسطول البلطيق".

وأضاف: "انطلقت في مقاطعة كالينينغراد مناورات القيادة والأركان بمشاركة قوات قاعدة بحر البلطيق، وسفن الأسطول والطيران البحري، حيث ستنطلق التشكيلات التكتيكية البحرية من قواعدها لتنتشر في مناطق محددة من بحر البلطيق".

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المصدر: نوفوستي

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