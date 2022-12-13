سفينة الصواريخ من أسطول البلطيق تقصف أهدافا لعدو وهمي

نشرت وزارة الدفاع الروسية جزءا من التدريب القتالي لطاقم سفينة الصواريخ الصغيرة MRK التابعة لأسطول البلطيق "أودينتسوفو" أثناء خروجها إلى البحر.

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وكجزء من التدريب تقوم "أودينتسوفا" بقصف مدفعي على أهداف تحاكي وسائل هجوم جوي لعدو وهمي، حيث يقوم الطاقم بصد هذه الهجمات بأسلحة هجومية جوية من ارتفاعات واتجاهات مختلفة بنيران المدفعية.

وقد تم استخدام مقذوفات مضيئة خاصة كأهداف جوية، وتم تفعيل معدات الحرب الإلكترونية على متن السفينة، وضبط التشويش النشط والسلبي. وعندما اقتربت الأهداف من خط النار، قام طاقم السفينة بإطلاق النار فعليا من مجمع AK-176MA للسفينة، وتم تدمير طائرة العدو الوهمي.

المصدر: RT