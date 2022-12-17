مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك (فيديو)

لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم طفل جراء حريق اندلع في شقة بمبنى سكني في مدينة مينسك في بيلاروس.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية للجنة التحقيق، "لقي ستة أشخاص، بينهم طفل، حتفهم في حريق بمنزل في مينسك".

وبحسب التحقيق، اندلع حريق في حوالي الساعة 3:30 ليلا بتوقيت موسكو في الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع شيفتشينكو. ونتيجة للحادث، توفي 6 أشخاص بينهم طفل. وقامت وزارة الطوارئ بإجلاء أكثر من 20 شخصا.

وتبين أن الحريق في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق.

وقال موقع وزارة الطوارئ في بيان "أنقذ رجال الإنقاذ من الطوابق العليا 12 شخصا بينهم 3 أطفال.. ثلاثة أشخاص مصابين بالتسمم من منتجات الاحتراق وإصابة الاستنشاق الحراري والحروق ويتلقون العلاج اللازم. وتم إجلاء 10 أشخاص آخرين من شقق أخرى. في مكان الحريق في الشقق المحترقة، تم العثور على 6 أشخاص أعلن الأطباء وفاتهم.. يتم التحقق في سبب وملابسات الحادث".

المصدر: نوفوستي