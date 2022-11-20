حريق مروع يلتهم أحد المستودعات التجارية وسط موسكو (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات التجارية الواقعة في ميدان كومسومولسكايا وسط موسكو.

وأفادت المديرية العامة لوزرة الطوارئ، بتلقيها معلومات عن وقوع حريق في القسم الـ 18 من المبنى رقم 1 في ساحة كومسومولسكايا، الساعة 14:57 (بتوقيت موسكو)، توجهت على ضوئه طواقم الدفاع إلى مكان الحادث، وشرعوا بمحاولة إخماد الحريق الذي نشب في مستودع مكون من طابقين.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها أجلت 7 أشخاص عالقين، وتحاول إنقاذ شخصين آخرين عالقين داخل المبنى بسبب كثافة النيران التي تعيق الوصول إليهما.

وتبلغ مساحة موقع الحريق قرابة الـ 2,5 ألف م مربع، وتشارك في عمليات إخماد النيران، سيارات الإطفاء معززة بـ 3 طائرات مروحية من طراز Ka-32، وقاطرة إطفاء، وآليات الرفع، بالإضافة للطواقم الطبية، ومختبر متنقل متخصص بقياس مقدار المواد السامة في الهواء.

ويضم المبنى معرضا للأثاث والإنارة، ومتجرا للزهور.

المصدر: تاس