رئيسة سلوفاكيا تعلن حل الحكومة بعد حجب البرلمان الثقة عنها

أعلنت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا حل الحكومة، غداة حجب البرلمان الثقة عنها، ودعت لتنظيم انتخابات مبكرة الصيف المقبل.

ومنحت كابوتوفا البرلمان مهلة نهائية بحلول أواخر يناير لتعديل الدستور، وهو ما يجعل الانتخابات المبكرة محتملة وقالت إن الانتخابات ستجرى بعدها في النصف الأول من 2023.

وأضافت: "سأبذل كل ما في وسعي لأسهم في انتقال منظم للبلاد نحو انتخابات مبكرة".

وقالت: "في حال عدم اتخاذ قرار بشأن الانتخابات المبكرة في الوقت المحدد، سأتخذ الخطوات اللازمة بما يتفق مع الدستور".

وكانت حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء إدوارد هيغر قد فشلت الخميس في تصويت على الثقة دعت إليه المعارضة بعد شهور من أزمة سياسية.

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وكلفت كابوتوفا حكومة هيغر بتسيير الأعمال حتى تسمية حكومة جديدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"