سلوفاكيا.. سقوط الحكومة بعد خسارة تصويت برلماني على الثقة

سقطت الحكومة الائتلافية في سلوفاكيا بعد خسارتها في تصويت برلماني لحجب الثقة يوم الخميس، في خطوة قد تقود إلى انتخابات مبكرة.

وصوت 78 نائبا، في البرلمان المكون من 150 مقعدا، لصالح الإطاحة بحكومة الأقلية التي تتألف من 3 أحزاب يقودها رئيس الوزراء، إدوارد هيغر.

وسيتعين على رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا، تعيين رئيس وزراء جديد.

وسيكون إجراء انتخابات مبكرة خيارا آخر، إذا وافق عليه أعضاء البرلمان.

المصدر: أ ب