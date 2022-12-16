زاخاروفا: محاولات الغرب تصفية حسابات مع روسيا عبر الوضع في أوكرانيا فشلت

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن محاولات الغرب لتصفية حسابات مع روسيا عبر الوضع في أوكرانيا لم تتكلل بالنجاح.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق لها اليوم الجمعة على تبني الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار بشأن مكافحة تمجيد النازية: "على الرغم من الضغط غير المسبوق من جانب الغرب الجماعي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن النتيجة تشير بوضوح إلى رفض هذه الدول لمحاولات الطعن في نتائج الحرب العالمية الثانية، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق وقرارات محكمة نورمبرغ، وكذلك في قرارات المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى".

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وتابعت زاخاروفا القول: "يلفت النظر أن محاولات الدول الغربية لتسييس النقاش، وتصفية حسابات مع روسيا في سياق الوضع في أوكرانيا، وتعطيل اعتماد الوثيقة نفسها، ليس فقط فشلت بل وأظهرت بوضوح الأسباب الحقيقية وراء ذلك. عدم الرغبة في التصويت من أجل اجتثاث النازية والتصدي للنازية الجديدة، مع التستر خلف اهتمام وهمي بحرية التعبير والاجتماع، وكذلك انطلاقا من الاعتبارات السياسية الآنية".

المصدر: تاس