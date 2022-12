بيسكوف: الكرملين سيتعرف على أفكار كيسنجر باهتمام كبير

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بالخبير الموهوب ومن ذوي الخبرة.

جاء ذلك في إفادته الصحفية اليوم الجمعة، حيث قال إن الكرملين سيهتم كثيرا بأفكار كيسنجر في إشارة إلى مقاله المنشور على موقع جريدة The Spectator المزمع صدورها غدا، بعنوان "كيف نتجنب حربا عالمية أخرى" How to avoid another world war، والذي أوجز فيه أفكاره حول رؤيته للعالم المستقبلي بين روسيا وأوكرانيا وهيكلية الأمن الأوروبي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ما من شك أن موهبة كيسنجر وخبرته مطلوبة دائما. وبشكل خاص في مثل هذه المواقف الحادة. سوف ندرس هذه المادة باهتمام كبير. حتى الآن، للأسف، لم تكن هناك مثل هذه الفرصة".

المصدر: نوفوستي