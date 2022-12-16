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إصابة 8 رجال شرطة في تفجير سيارة مفخخة جنوبي تركيا (فيديو)

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أصيب، اليوم الجمعة، ثمانية ضباط أتراك في انفجار استهدف موكبا للشرطة في محافظة ديار بكر في جنوبي البلاد.

ونقلت الإذاعة والتلفزيون التركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى؛ واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

وأفادت وسائل الإعلام التركية أن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر - ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة لشرطة.

من جانبها، أعلنت محافظة ديار بكر التركية عن تنفيذ عملية إرهابية بتفجير السيارة المتوقفة ونقل المصابين إلى المستشفيات.

يتبع..

المصدر: NTV

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