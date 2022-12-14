السلطات البريطانية تطلق عمليات بحث وإنقاذ بعد انقلاب قارب يقل 50 مهاجرا في القناة الإنجليزية

أطلقت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، عمليات بحث وإنقاذ في القناة الإنجليزية بعد انقلاب قارب مهاجرين يحمل على متنه نحو 50 شخصا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" فإن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بعد انقلاب القارب في القناة قبالة سواحل كينت، مشيرة إلى أن عملية البحث والإنقاذ الرئيسية تشارك فيها طائرات الهليكوبتر وقوارب النجاة.

وبحسب مصدر فرنسي، كانت السفينة تقل ما بين 30 إلى 50 شخصا عندما واجهت صعوبات.

فيما قال مصدر منفصل لـ"سكاي نيوز" إن عمليات البحث ستستمر طوال اليوم، وإن هناك خشية من وفاة عدد أكبر من الأشخاص تجمدا في المياه، فيما الحرارة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

بدوره، أشار مدير دعم اللاجئين بالصليب الأحمر البريطاني، أليكس فريزر، إلى أن "أي شخص يقوم بهكذا رحلة في هذه الظروف الجوية يظهر مدى يأس الناس"، مضيفا: "لا أحد يعرض حياته للخطر ما لم يشعر أنه ليس لديه خيار آخر. ولحين تأمين الطرق الآمنة لطلب اللجوء، قد نشهد المزيد من مثل هذه الحوادث".

المصدر: "سكاي نيوز"