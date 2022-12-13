سوناك يكشف عن خطط لتسريع عملية إبعاد المهاجرين

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطط لتسريع عملية إبعاد المهاجرين حيث يواجه ضغوطا لإنهاء تراكم طلبات اللجوء.

وحسب المعلومات، سيدلي سونام بتصريح أمام مجلس العموم، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيحدد فيه الخطوات الأولى لاستراتيجيته للتعامل مع معابر القوارب الصغيرة مع خطة لتسريع تقييم المطالبات الواردة من البلدان التي تعتبر "آمنة".

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية من سبتمبر أن هناك أكثر من 143 ألف طالب لجوء ينتظرون قرارا بشأن طلباتهم، بينما كان ما يقرب من 100 ألف ينتظرون أكثر من ستة أشهر.

وكان الرقم الإجمالي أعلى بثلاث مرات مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019، عندما كان 26125 ينتظرون لأكثر من نصف عام.

تتعرض الحكومة لضغوط للتعامل مع الرحلات الخطيرة غير المصرح بها عبر القناة الإنجليزية، والتي يعتقد أنها تجاوزت 43000 رحلة. ويمثل الألبانيون أكثر من ثلث 33000 مهاجر عبروا القناة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

المصدر: "الإندبندنت"