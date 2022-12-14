إسرائيل تطرد لاجئين أوكرانيين من مساكن ترعاها الحكومة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن تل أبيب قررت طرد حوالي 100 لاجئ أوكراني يعيشون حاليا في مساكن ترعاها الحكومة، كانت قد وفرتها لهم مجانا في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت القناة 12 أن "الدولة أبلغت هؤلاء اللاجئين الأسبوع الماضي أنه سيتم إجلائهم من هذه المنازل وأن عليهم البحث عن حلول معيشية بمفردهم".

وردا على الاستفسارات حول قرار إخلاء اللاجئين الأوكرانيين، أوضحت وزارة الرعاية الاجتماعية أن "العقد مع أحد المشغلين الذين يستضيفون لاجئي الحرب انتهى، وتم تقديم بدائل للمستأجرين غير القادرين على تأمين بدل السكن بسبب حالة طبية أو جسدية"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد فترة الإقامة برعاية الدولة للاجئي الحرب في البداية بثلاثة أشهر وتم تمديدها مرات عدة".

يذكر أنه لا يعترف باللاجئين الأوكرانيين رسميا كلاجئين في إسرائيل، مما يجعلهم غير قادرين على فتح حسابات مصرفية أو العثور على عمل قانوني.

المصدر: "جيروزاليم بوست"