إسرائيل تعلن استقبال أكثر من 30 ألف لاجئ أوكراني

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية، تجاوز حاجز الـ30 ألفا.

وذكر تقرير نشره موقع "سروغيم" الإسرائيلي، أن تقديرات سابقة وضعتها هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، كانت رجحت أن يتراوح عدد اللاجئين الأوكرانيين بين 30 إلى 50 ألف لاجئ، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء اللاجئين نُقلوا للعيش بشكل ثابت في مجمعات سكنية استيطانية "يشوفيم" في عدد من المدن الإسرائيلية.

وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا، إن أغلب المهاجرين الجدد قاموا بتقنين أوضاعهم وحصلوا على هوية هجرة، عدا عن 2000 لاجئ، مازالوا حاليا في مرحلة تقنين أوضاعهم، مؤكدة "أننا نبذل قصارى جهدنا داخل الحكومة للمساعدة في اندماجهم الأمثل في إسرائيل".

وفقا للوزارة، وجد جميع الوافدين الجدد تقريبا حلولا سكنية، مع وجود 421 شخصا فقط عالقين في الفنادق، فيما استقر حوالي 3300 شخص في حيفا، بينما اختار آخرون تل أبيب ونتانيا.

المصدر: i24 news