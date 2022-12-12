الأمم المتحدة: تعديل صفقة الحبوب ممكن فقط بمشاركة كافة أطرافها

صرح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن تعديل بنود صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية ممكن فقط بمشاركة كافة أطراف الاتفاق.

وقال حق خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "أي إعادة نظر بهذا الشأن يجب أن تتم بمشاركة كافة الأطراف".

وأضاف أن الأمم المتحدة على علم "بأن هناك مناقشات كثيرة على مختلف المستويات" بهذا الخصوص، ولكن لم يتم إدخال أي تعديلات على شروط الصفقة حتى الآن.

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وجاء ذلك تعليقا على تصريح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشأن ضرورة تعديل الصفقة من أجل ضمان توريدات المواد الغذائية إلى الدول التي تحتاج إليها.

يذكر أن الصفقة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، التي عقدت بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم 22 يوليو الماضي لمدة 120 يوما، تم تمديدها في 19 نوفمبر الماضي لمدة 120 يوما آخر.

المصدر: تاس