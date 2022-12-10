موسكو وأنقرة تؤكدان طبيعة صفقة الحبوب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ونظيره التركي سيدات أونال، طبيعة صفقة الحبوب خلال المشاورات التي أجريت يومي 8 و9 ديسمبر في اسطنبول

ووفقا لبيان الوزارة: "استعرض المحاورون تنفيذ اتفاقيات اسطنبول الموقعة في 22 يوليو، وتم التأكيد على طبيعة الاتفاقيات، مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية، ومذكرة روسيا والأمم المتحدة للترويج للأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية".

وأشار فيرشينين، إلى أن التنفيذ الكامل والأمين لهذه الاتفاقيات سيساعد في المقام الأول البلدان المحتاجة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكذلك ضمان الأمن الغذائي العالمي، وهي الأهداف الرئيسية للاتفاقيات".

المصدر: تاس