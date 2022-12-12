تركيا.. ضبط 368 3 قطعة أثرية تاريخية في إسطنبول تعود إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية

تمكنت قوات الدرك التركية، في إسطنبول من ضبط 3368 قطعة أثرية تاريخية، تعود إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية، بعد تلقيها بلاغا بأن مشتبها مجهولا كان يبحث عن عملاء لبيعها.

وتلقت فرق قيادة الدرك في مقاطعة إسطنبول، بلاغا بأن مشتبها كان يبحث عن عملاء لبيع القطع الأثرية التاريخية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

ونتيجة للبحث، تقرر أن المشتبه به يعيش في مدينة إسطنبول.

وتابعت فرق الدرك عن كثب هذا الشخص، للقبض عليه متلبسا، وهو يحاول بيع القطع الأثرية التاريخية.

وبعد تفتيش منزل المشتبه به، تم ضبط إجمالي 3368 قطعة أثرية تاريخية، بما في ذلك 2950 قطعة نقدية، و392 قطعة ورؤوس سهام، و7 حلقات، و3 أقراط، و3 أحزمة.

وتعود القطع الأثرية، إلى الفترتين الرومانية والبيزنطية، وتم أخذها تحت الحماية بموجب القانون رقم 2863 بشأن حماية الأصول الثقافية والطبيعية.

وتمت إحالة المشتبه به إلى السلطات القضائية بعد تفتيش منزله وأخذ إفادته.

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المصدر: صحيفة زمان التركية