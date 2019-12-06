قال مصدر أمني تركي، إن الشرطة تمكنت من ضبط 1089 قطعة أثرية في 8 عمليات أمنية بمدينة اسطنبول الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة "الأناضول"، أن شعبة مكافحة جرائم التهريب، تلقت معلومات استخباراتية حول اعتزام منظمة إجرامية تهريب عدد كبير من القطع التاريخية إلى خارج البلاد وأوضح أن فرق الشرطة تمكنت خلال عملياتها من اعتقال 12 مشتبها.

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وأشار إلى وجود قطع نادرة وثمينة جدا بين التحف المصادرة، ومنها تمثال عمره 4 آلاف من العهد البرونزي، تم العثور عليه في منطقة الأناضول.

وبين القطع المضبوطة أيضا، أسد من العهد الآشوري، وقطع نقدية عمرها 2000 عام، وأحزمة فضية من العهد العثماني، ومخطوطة نادرة من القرآن الكريم.

المصدر: وكالة "الأناضول"