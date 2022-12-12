نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على 23 روسيا

قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانا ماهوتا، في بيان إن نيوزيلندا فرضت عقوبات جديدة على 23 روسيا، من بينهم وزير التنمية الرقمية والاتصالات، ماكسوت شادييف.

وجاء في بيان الوزارة: ""تشمل العقوبات وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، ورئيس القناة الأولى لروسيا، وشخصيات رئيسية في وسائل الإعلام الروسية وغيرها على خلفية الأزمة الأوكرانية".

منذ مارس من هذا العام، فرضت السلطات النيوزيلندية عقوبات على 1200 فرد ومنظمة في روسيا، بالإضافة إلى قيود تجارية ضد روسيا وبيلاروس.

وصعد الغرب العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة حول العقوبات ضد روسيا، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي