نيوزيلندا تفرض عقوبات ضد شركات و22 مواطنا روسيا وبيلاروسيا

أعلنت نيوزيلندا فرض عقوبات ضد 22 مواطنا روسيا وبيلاروسيا، وعدد من الشركات في قطاعي النفط والغاز والصلب.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، إن بلادها فرضت حزمة أخرى من العقوبات ضد 22 مواطنا من روسيا وبيلاروس، الذين يدعمون، العملية العسكرية الخاصة في وكرانيا.

وجاء في بيان الوزيرة، الذي نشر على موقع الحكومة، أن من بين المواطنين الروس زوجة وأطفال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، وزوجة وابن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الروس.

واتخذت السلطات النيوزيلندية إجراءات تقييدية ضد شركات روسية، قالت إنها "ذات أهمية اقتصادية أو استراتيجية لروسيا، في قطاعات النفط والغاز والصلب والنقل وفي إنتاج الرادارات والمعدات الإلكترونية".

المصدر: تاس