الدفاع البيلاروسية: الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا "مقلقة"

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور غوليفيتش، بأن السلطات البيلاروسية تولي الاهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا، مشيرا لكونها "مصدر القلق الأكبر".

وقال ممثل وزارة الدفاع البيلاروسية: "نحن نولي اهتماما لكل حدود وطننا، لكن بطبيعة الحال، فإن حدودنا الجنوبية والحدود مع أوكرانيا، هي مصدر القلق الأكبر".

وأوضح غوليفيتش، أن كييف اتخذت إجراءات غير مسبوقة لقطع الصلة بين أوكرانيا وبيلاروس، وشدد على عدم وجود شروط مسبقة لشن هجوم على أوكرانيا من مينسك.

وفي وقت سابق، دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، للعودة إلى حالة السلام التي فوتتها كييف، مشيرا إلى أنه يمكن لأوكرانيا، الحفاظ على سلامتها إذا نفذت اتفاقات مينسك.

المصدر: لينتا.رو