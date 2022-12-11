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هيئة الأركان البيلاروسية: التجمع البيلاروسي الروسي يشكل عامل ردع استراتيجي

أخبار العالم

هيئة الأركان البيلاروسية: التجمع البيلاروسي الروسي يشكل عامل ردع استراتيجي
Sputnik
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صرح رئيس الأركان العامة البيلاروسية فيكتور غوليفيتش، بأن تجمع القوات البيلاروسية الروسية، المتواجد في بيلاروس، يشكل عامل ردع استراتيجي في الجمهورية.

ووفقا له، فإن روسيا هي الحليف الرئيسي لبيلاروس، حيث تعقد موسكو ومينسك أحداثا مشتركة فيما يتعلق بها.

وقال غوليفيتش: "انتشار المجموعة على أراضينا هو أيضا حقيقة من حقائق ردعنا الاستراتيجي"، مضيفا أن وجود حليف في بيلاروس يساهم في أمن الجمهورية، وأكد أن السلطات البيلاروسية معنية أكثر بالحدود مع أوكرانيا.

المصدر: لينتا.رو

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