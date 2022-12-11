البيت الأبيض: القيادة الروسية تعتزم مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، بأن واشنطن تعتقد أن القيادة الروسية تعتزم مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال كيربي في مقابلة مع ABC: "ما نراه على الساحة هو رجل يعتزم مواصلة العمليات العسكرية ضد أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه من الصعب إعطاء تقييم أكثر دقة لخطط الرئيس الروسي.

وأضاف كيربي، أن تصعيد الأزمة العسكرية في أوكرانيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة، ولا أيضا في مصلحة الشعب الروسي.

المصدر: نوفوستي