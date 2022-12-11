البيت الأبيض: لا مصلحة لواشنطن في تصعيد الأزمة الأوكرانية

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن تصعيد الأزمة العسكرية في أوكرانيا ليس في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال في مقابلة مع قناة ABC: "منذ البداية تحدثنا عن دورنا في المراقبة، وأخذنا في الحسبان مخاطر تصعيد الأعمال العدائية لأن هذا سيء ليس فقط للسكان الأوكرانيين ولكن أيضا لمصالحنا".

وأضاف كيربي أن تصعيد الأزمة ليس أيضا في مصلحة الشعب الروسي

المصدر: نوفوستي